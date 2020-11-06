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06 ноября 2020, 16:51

В Варшаве из-за пандемии запретили марш независимости

Рафал Тшасковский. Фото РАР
Рафал Тшасковский. Фото РАР
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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский из-за пандемии коронавируса запретил проведение запланированного на 11 ноября марша независимости, сообщает польский информационный портал Onet.

"В связи с предостережениями эпидемиологов я не даю согласие на проведение марша независимости 11 ноября. Заключение санэпидслужбы свидетельствует о сложной эпидемической ситуации, особенно в Варшаве", - написал политик в Twitter.

В связи с ужесточением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в Польше введен запрет на собрание в общественных местах более 5 человек. Также с 7 ноября кинотеатры, музеи, театры и рестораны в Польше будут закрыты. В торговых центрах будут открыты только аптеки и продуктовые магазины. Введут ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Номера в отелях станут доступны только для гостей, находящихся в командировке. Ограничения будут действовать как минимум до 29 ноября.

Минздрав Польши сообщил 6 ноября о 27 086 новых случаях заражения коронавирусом. Это второй по величине дневной прирост с начала эпидемии в Польше. В ведомстве также сообщили о смерти 445 зараженных - это самое большое число с начала эпидемии. Всего инфекция в стране подтверждена у 493 765 человек, из которых 7 287 умерли. За последние сутки проведено почти 83 тыс. тестов на коронавирус.-0-

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