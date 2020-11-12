В Варшаве на марше независимости задержали более 300 человек

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция задержала более 300 человек на состоявшемся в Варшаве 11 ноября марше независимости. В ходе акции произошли столкновения и стычки хулиганов с представителями правоохранительных органов, заявил на пресс-конференции представитель Варшавского полицейского управления Сильвестр Марчак, сообщает польское издание Wiadomosci.

"Всего было проведено более 300 задержаний. 270 из них носили превентивный характер", - уточнил он, добавив, что агрессию некоторых людей было "трудно объяснить".

По словам Марчака, 36 задержаний связаны с совершенными преступлениями. Среди них - нарушение личной неприкосновенности полицейских и оскорбление представителей власти, кража, хранение наркотиков, участие в несанкционированном массовом собрании. Также у участников марша изъяты более 100 пиротехнических изделий, телескопические дубинки, электрошокеры и оружие, которые будут изучаться экспертами. Штрафами наказаны более 260 человек.

В результате действий агрессивно настроенных участников марша ранения получили 35 полицейских, трое из них все еще госпитализированы, заявил Сильвестр Марчак. "Я не помню, чтобы толпа так агрессивно давила на полицейских", - подчеркнул представитель Варшавского полицейского управления, которого цитирует польский информационный портал Onet.

В марше в центре польской столицы, приуроченном к отмечаемому 11 ноября национальному празднику независимости, приняли участие несколько тысяч человек. В этом году из-за эпидемии коронавируса в Польше марш независимости должен был пройти в формате автомотопробега. Однако украшенные национальными флагами автомобили и мотоциклы сопровождались толпами пешеходов. Изначально усиленные подразделения полиции только наблюдали за происходящим и призывали собравшихся из громкоговорителей разойтись, так как массовые мероприятия из-за эпидемии коронавируса в Польше запрещены. Спустя более часа полицейские в больших группах с щитами и газовыми баллончиками в руках начали оттеснять участников шествия. В сторону полицейских полетели горящие фаеры. Полиция применила в адрес агрессоров слезоточивый газ и гладкоствольное оружие.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский из-за пандемии коронавируса запретил проведение марша независимости. "В связи с предостережениями эпидемиологов я не даю согласие на проведение марша независимости 11 ноября. Заключение санэпидслужбы свидетельствует о сложной эпидемической ситуации, особенно в Варшаве", - написал политик в Twitter.-0-