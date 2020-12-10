В Варшаве предотвратили попытку взрыва перед зданием полиции

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве перед зданием отделения полиции задержали молодого человека, который хотел устроить взрыв, сообщает телеканал Polsat News.

"На парковке перед полицейским участком был задержан 23-летний молодой человек, который собирался взорвать там свой автомобиль", - сообщили в полиции. При этом уточнили, что при взрыве могли пострадать и жители близлежащих домов.

Молодой человек арестован. Полиция выясняет мотивы его поступка. Известно, что ранее он был судим за разбой.-0-