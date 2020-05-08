В Варшаве предприниматели вышли на протест против замораживания экономики

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве прошли протесты предпринимателей, которые выступили против замораживания экономики из-за пандемии коронавируса, сообщает "Радио Польша".

Участие в протестах приняли предприниматели со многих регионов Польши. Они требовали встречи с премьером страны Матеушом Моравецким, призывали разморозить экономику и помочь предпринимателям.

Сначала участники протеста перемещались на автомобилях по кругу на площади Дмовского, а затем группа протестующих остановилась перед Сеймом и Канцелярией председателя Совета Министров.

По словам пресс-секретаря коменданта столичной полиции Сильвестера Марчака, во время протеста полицейские проверили документы у более 150 человек, в отношении которых будут направлены обвинительные заявления в санитарную службу. Полицейские также проверили 54 транспортных средства, выписали 10 штрафов за нарушение правил дорожного движения, четыре заявления будут поданы в суд.

В ночь на 8 мая была организована ликвидация палаточного городка протестующих. "В случае ночного протеста мы имели дело с нарушением всех правил безопасности", - сказал пресс-секретарь коменданта столичной полиции.-0-