8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве проходит акция протеста против ужесточения законодательства об абортах, сообщает РИА Новости.
Организатором акции выступает движение Strajk Kobiet. Акция признана незаконной, так как на всей территории Польши действует режим эпидемии и запрещены собрания численностью более пяти человек.
Участники акции собрались в центре Варшавы перед центральным железнодорожным вокзалом. Они заблокировали крупнейшие транспортные магистрали - Иерусалимские аллеи и аллеи Иоанна Павла второго.
Полиция пока не вмешивается в действия протестующих, лишь предупреждая протестующих о незаконности акции и ответственности за нарушение режима эпидемии.
Во время протеста активистки движения собирают подписи под проектом нового закона, касающегося вопросов прерывания беременности.-0-