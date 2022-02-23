23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве проходит масштабная акция протеста аграриев. В ней принимают участие более тысячи человек, 200 из которых приехали на тракторах и легковых автомобилях, сообщает телеканал TVN24.

Лидер польского сельхозобъединения заявил журналистам, что разгневанные фермеры приехали в Варшаву с протестами. Они протестуют против высоких цен на удобрения, низкой закупочной стоимости их продукции, диктатуры гипермаркетов, неконтролируемого импорта продуктов питания из-за границы. В столице должны собраться тысячи человек, к фермерам планируют присоединиться горняки.

"Все дорожает, удобрения дорожают, садоводы продают свои яблоки ниже себестоимости. Правительство не хочет с нами разговаривать, мы должны протестовать, чтобы с нами стали считаться", - заявил лидер сельхозобъединения.

Полиция перекрыла движение автоколонне, чтобы она не смогла проехать в центр столицы, где планировалась акция протеста.

В центре столицы в 11.00 по местному времени началась пешая акция протеста, протестующие направились к зданию кабинета премьер-министра. В их руках плакаты с лозунгами, участники акции распыляют цветной газ.-0-