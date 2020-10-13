В Варшаве проходит многотысячная акция протеста фермеров

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи фермеров съехались в Варшаву со всех регионов страны, чтобы принять участие в протестной акции против нового закона о защите животных, который сейчас рассматривается в парламенте, сообщает польское радио RMF.

Организаторы акции протеста ранее анонсировали приезд в Варшаву десятков тысяч фермеров. Уже утром в знак солидарности с фермерами варшавские таксисты перекрыли туннель на Западном вокзале и Иерусалимские аллеи.

Лидер организации AGROunia, объединяющей польских аграриев, Михал Колодзейчак сообщил, что участники демонстрации будут следовать всем эпидемиологическим рекомендациям: фермеры будут в масках и стараться соблюдать все необходимые нормы дистанцирования.

Уже сейчас прибывшие на акцию фермеры идут по улицам города с транспарантами и флагами. Они собираются пойти в Сейм, а затем в канцелярию премьер-министра. Толпу сопровождают сотрудники полиции в полной экипировке, у некоторых в руках устройства со слезоточивым газом.

Председатель профсоюзов фермеров (OPZZ) Славомир Издебски сообщил, что фермеры подготовили обращение к парламентариям. "Если окажется, что верхняя палата польского парламента поднимет руку на польских крестьян, на польских фермеров, то Польша в ближайшее время будет парализована. Мы дойдем до каждого депутата, мы дойдем до каждого сенатора, мы заблокируем все подъездные пути к Варшаве", - сказал Славомир Издебски.

Ранее в Польше уже проходили массовые акции протестов фермеров и селекционеров. Фермеры требуют, чтобы правительство отказалось от дальнейшей работы над законом о защите животных, который предполагает среди прочего запрет на разведение животных для получения меха и ограничение ритуального убоя.

В результате реализации подобной меры тысячи человек, задействованных в фермерском хозяйстве, лишатся источников существования. "Если закон будет принят в том виде, в каком он есть, он убьет нас, маленьких фермеров. Это отнимет у животноводства любую рентабельность", - говорят протестующие.-0-