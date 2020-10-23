В Варшаве прошла акция протеста против запрета на аборты, полиция применила слезоточивый газ

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве около тысячи человек вышли на акцию протеста, выразив несогласие с постановлением Конституционного суда, запрещающего аборты даже в случае неизлечимой болезни плода, сообщает польский информационный портал радио RMF FM.

Акция началась 22 октября в 19.00 (по местному времени) перед зданием Конституционного суда. Участники скандировали "Позор!", "Солидарность - наше оружие" и писали на тротуаре "У тебя руки в крови". У митингующих были в руках свечи и черные зонты. "Потому что это похороны прав женщин", - объяснили они репортеру RMF FM.

Фото RMF FM

Около 21.00 митингующие направились к штаб-квартире правящей партии "Право и справедливость", которая стала инициатором запрета на аборты, однако полиция перекрыла улицу. Сотрудники правоохранительных органов напоминали, что собрания в городе из-за ситуации с коронавирусом запрещены, и призывали демонстрантов разойтись.

После этого колонна митингующих направилась к дому лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Полиция вновь перекрыла дорогу. Начались столкновения. Офицеры применили слезоточивый газ, а протестующие забросали полицейских камнями. Сообщается о задержанных, однако их число не уточняется. Данных о пострадавших также пока нет. Полиция взяла ситуацию под контроль лишь после 2 часов ночи.

Организаторы акции протеста от женского движения анонсировали следующую акцию против запрета на аборты вечером 23 октября.

Конституционный суд Польши 22 октября постановил, что аборт в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания противоречит Конституции страны, поскольку человеческая жизнь является ценностью на всех этапах развития и должна охраняться законом. Решение принято большинством голосов.

Как сообщает Польское радио, запрос по этому поводу был подан в 2019 году группой из более чем сотни депутатов Сейма. Ранее закон допускал убийство нерожденного ребенка из-за дородовой инвалидности или болезни, а также если беременность представляла угрозу для жизни матери или когда наступала в результате насильственных действий.-0-