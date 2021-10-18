В Варшаве прошла акция в поддержку нелегальных мигрантов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи людей вышли 17 октября на акцию протеста в Варшаве с требованием предоставить убежище нелегальным мигрантам, застрявшим на границе, сообщает Deutsche Welle.

Протестующие несли транспаранты с надписями: "Прекратите пытки на границе!" и "Никто не является нелегалом!". Эти выступления стали ответом на решение польского парламента, проголосовавшего 14 октября за легализацию изгнания мигрантов на границе. Кроме того, нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство оборудованного датчиками движения приграничного ограждения стоимостью 353 млн евро.

Демонстрантов возмущает тот факт, что выдворенные с территории Польши мигранты рискуют замерзнуть на границе. За последнее время на восточной границе ЕС умерли семь человек.

В последние недели Варшава разместила на 400-километровой линии польско-белорусской границы тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела режим ЧП, запретив журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций доступ в приграничные районы.

Ранее ряд правозащитных организаций обращался к польским властям с призывом обеспечить права мигрантов и предоставить им необходимую помощь. Так, международная правозащитная организация Amnesty International призвала Польшу предоставить беженцам, ищущим защиты, доступ в страну. Как заявила директор представительства Amnesty International при европейских институтах в Брюсселе Ив Гедди, у организации есть убедительные доказательства, что афганские беженцы стали жертвами незаконного принудительного возвращения в Беларусь. По данным Amnesty International, фотографий с афганцами на границе и репортажей о них почти не найти в польских СМИ. Отчасти это объясняется тем, что у журналистов нет доступа к застрявшим на границе людям. На отсутствие возможности нормально общаться с беженцами жалуются также представители НКО и врачи.

В свою очередь сообщество активистов Grupa Granica призвало власти Польши разрешить врачам доступ в районы на границе с Беларусью, где по решению польских властей был введен режим ЧП из-за наплыва мигрантов. Grupa Granica предупредила об угрозе гуманитарной катастрофы на польской границе: условия для беженцев становятся все более критическими в связи с начавшимися ночными заморозками и быстрым приближением зимы. По словам активистов сообщества, если польские власти откажутся предоставить врачам доступ в прилегающие к границе районы, многим мигрантам грозит гибель, а их тела удастся обнаружить лишь с наступлением весны.-0-

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