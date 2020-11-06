В Варшаве протестуют против жестких ограничений из-за эпидемии

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Большой протест закрытых производств" проходит на Замковой площади в Варшаве. Участники акции выражают несогласие со строгими COVID-ограничениями, введенными правительством, сообщает польская информационная служба RMF24.

Организаторы акции хотят собрать как можно больше подписей под документом, содержащим требования о государственной поддержке закрытых производств. Рядом с протестующими дежурят полицейские. О задержаниях не сообщается.

С 7 ноября кинотеатры, музеи, театры и рестораны в Польше будут закрыты. В торговых центрах будут открыты только аптеки и продуктовые магазины. Введут ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Номера в отелях станут доступны только для гостей, находящихся в командировке. Ограничения будут действовать как минимум до 29 ноября.

Минздрав Польши сообщил 6 ноября о 27 086 новых случаях заражения коронавирусом. Это второй по величине дневной прирост с начала эпидемии в Польше. В ведомстве также сообщили о смерти 445 зараженных - это самое большое число с начала эпидемии. Всего инфекция в стране подтверждена у 493 765 человек, из которых 7287 умерли. За последние сутки проведено почти 83 тыс. тестов на коронавирус.-0-