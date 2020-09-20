В Варшаве с аукциона продадут вещи "Пианиста"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве на аукцион выставляются вещи польского композитора Владислава Шпильмана, переедет "Евроньюс".

Владислав Шпильман, выживший в Варшавском гетто, переживший восстание 1944-го, укрываемый немецким офицером вплоть до отступления нацистов из польской столицы, скончался в 2000 году. Его историю узнали во всем мире после вышедшей на экраны кинокартины Романа Полански "Пианист". Лента получила три "Оскара" в 2003 году. Сценарий к фильму был написан на основе мемуаров музыканта.

Торги пройдут 22 сентября. На аукцион будут выставлены пианино Steinway 1937 года, серебряные карманные часы, авторучка и другие ценные вещи Владислава Шпильмана. В организации аукциона принимает участие его сын, Анджей Шпильман, который тоже стал музыкантом.