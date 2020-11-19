В Варшаве возобновились антиправительственные акции

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Варшавы и других городов Польши снова вышли на антиправительственные протесты против запрета абортов и против политики властей по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

У здания парламента в Варшаве собрались люди с символикой протестов и транспарантами. Территорию вокруг Сейма и Сената окружили металлическими ограждениями, дежурят усиленные отряды полиции. Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы и проводят точечные задержания.

Сейм Польши 18 ноября собрался на двухдневное заседание – на нем парламентарии должны были рассмотреть новый проект закона о допустимости прерывания беременности в случае выявления летальной патологии плода, предложенный после вспышки общественного негодования в связи с принятием 22 октября Конституционным судом решения о том, что аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны.

Также протесты вызваны действиями властей по борьбе с коронавирусом. Принимаемые меры они считают недостаточными, а поддержку предпринимателей незначительной. К протестующим присоединяются представители пострадавших в результате коронавирусных ограничений отраслей экономики.

От Сейма протестующие направились к одной из центральных улиц Варшавы, заблокировав движение транспорта. Участники шествия выкрикивают антиправительственные лозунги. "Шантажисты", "Это война", "Революция - это женщина", "Женщины, мы с вами" - гласят тексты на транспарантах. Акция сопровождается музыкой и барабанным боем. Большинство участников пришли на протест в масках, но социальная дистанция не соблюдается. Полиция по громкоговорителю призывает всех уйти с дороги.

Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского. Активисты протестов планируют организовать в стране массовую забастовку с участием разных компаний, отраслей и профсоюзов. Власти призывают участников демонстраций прекратить свою деятельность.

Решение Конституционного суда, прошедшего 22 октября, вступит в силу после его опубликования в "Официальном вестнике". Пока правительство решило отложить публикацию.

После решения суда протесты с участием сотен тысяч людей почти ежедневно проходили в Польше более чем в 400 городах страны. Главные символы протеста - красная молния, вешалка и зонт. Противники запрета абортов даже высказывали свое недовольство у костелов, в ряде случаев дошло до прерывания воскресных богослужений. Неоднократно в разных городах доходило до стычек участников акций с полицией, применяли слезоточивый газ.-0-