В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вашингтоне сегодня из-за сильного ливня произошел срыв железнодорожного сообщения на южном направлении от города, также местами подтопило метро и даже Белый дом, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие Twitter-аккаунты.

Компания Amtrak, которая занимается в США пассажирскими железнодорожными перевозками, в своем Twitter проинформировала о временной остановке поездов в направлении южнее Вашингтона.

Также подтопило несколько станций метрополитена, районы города и окрестности. На фото и видео, которые выкладывают пассажиры подземки в социальных сетях, видны потоки воды, стекающие с потолка некоторых станций, затопленные лифты и т. п. Есть сбои в движении поездов.

Scary exit from the parking garage under the Capitals Ice Rink / Ballston Commons Mall in Arlington. The bottom level is a River! @WTOP @WTOPtraffic @ABC7News pic.twitter.com/exleKNbpEw

Those who were stranded are being safely escorted off of Canal Road by @dcfireems. Everyone else swam or walked to higher ground on their own. Water slowly receding now. Flash Flood Warnings are a big deal. #DCWX pic.twitter.com/ry80Ls1hfg