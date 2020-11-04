В Вашингтоне недалеко от Белого дома неизвестные напали на людей с ножом

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Вашингтона, в округе Колумбия совершено ножевое нападение, 4 человека ранены, сообщает WTOP NBC4.

ЧП произошло на северо-западе Нью-Йоркской авеню, недалеко от Белого дома, в ночь после всеобщих выборов, которые прошли в США 3 ноября.

По данным полиции, пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы их жизням нет. Правоохранительные органы ведут поиски трех подозреваемых. Предполагается, что среди нападавших двое одетых во все черное темнокожих мужчин и одна темнокожая женщина.

Вечером 3 ноября более 1 тыс. человек, протестующих против президента Дональда Трампа, собрались на площади Black Lives Matter Plaza в квартале от Белого дома, в то время как сотни других прошли маршем через центральные районы Вашингтона, блокируя движение общественного транспорта и запуская фейерверки.-0-

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