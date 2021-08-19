В Вашингтоне полиция проводит проверку после сообщения о минировании у библиотеки Конгресса

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция в Вашингтоне проводит проверку после сообщения о минировании грузовика возле библиотеки Конгресса США, информирует агентство Associated Press.Полиция Капитолия США сообщила, что правоохранители отреагировали на сообщение о минировании подозрительного грузовика около библиотеки Конгресса. На данный момент проходит эвакуация людей в данном районе.Иные подробности пока не приводятся.-0-