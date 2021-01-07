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07 января 2021, 09:38

В Вашингтоне после введения комендантского часа задержано более 50 человек

Фото Reuters
Фото Reuters

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители вечером 6 января задержали более 50 человек после введенного в Вашингтоне из-за беспорядков комендантского часа. Об этом заявил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти, сообщает ТАСС.

"По состоянию на 21.30 (5.30 четверга мск) мы произвели 52 задержания. В частности, четыре задержания связаны с ношением оружия без лицензии, один арест произведен за владение запрещенным оружием. 47 человек задержаны за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение на территорию, 26 задержаний из этого числа произошли у здания Капитолия", - сказал Роберт Конти.

По его словам, правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одна из которых была в офисе Демократической партии, другая - Республиканской партии. Кроме того, изъято шесть единиц оружия. "Эти данные предварительные и будут обновляться", - дополнил глава полиции.

К введению комендантского часа власти столичного округа Колумбия прибегли из-за развернувшихся в городе беспорядков. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, которые собрались 6 января на митинге у Белого дома, после чего толпа двинулась к зданию Конгресса. На совместном заседании обеих палат законодательного органа должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые 14 декабря объявили о победе демократа Джозефа Байдена на прошедших президентских выборах.

Процедура была прервана после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия. Правоохранители первоначально не смогли сдержать поток людей. В результате полиция применила огнестрельное оружие. Была ранена женщина, которая позднее умерла в больнице. Позже сообщалось еще о трех погибших: одной женщине и двух мужчинах.-0-

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