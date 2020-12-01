В Вашингтоне предложили закрывать метро на выходные в целях экономии

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 1 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:35 БГУ представит 13 разработок на международной выставке в Казани Технологии
13:28 В Витебске антиковидную плазму практически все доноры сдают повторно - врач Регионы
13:27 Украинец пытался ввезти в Беларусь 15 патронов Происшествия
13:20 Товарооборот Беларуси и Карелии в январе-сентябре вырос более чем на 60% Экономика
13:12 Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ состоялось в режиме видео-конференц-связи Общество
13:12 Белорусский рубль на торгах 1 декабря ослаб к трем основным валютам Экономика
13:10 СЭЗ "Брест" завершает обустройство итальянского промышленного округа Регионы
13:04 Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 декабря: что еще изменится Общество
13:00 Запас СИЗов в региональных и столичных медучреждениях достаточен - отраслевой профсоюз Общество
12:57 Рождественский турнир на приз Президента Республики Беларусь отменен Спорт
12:52 Прилегающий к Нагорному Карабаху Лачинский район перешел под контроль Азербайджана - Алиев В мире
12:52 Вратарь минского "Динамо" Доминик Фурх стал лучшим голкипером ноября в КХЛ Спорт
12:50 Житель Пинского района нашел авиабомбу времен войны Происшествия
12:44 Жителю Горецкого района грозит год лишения свободы за разрисованный остановочный пункт Происшествия
12:42 Под Лидой легковушка сбила участников другой аварии - возбуждено уголовное дело Происшествия
12:41 Телефонные мошенники сняли за сутки со счетов брестчан около Br23 тыс. Происшествия
12:39 В Псковской области планируют строить соцобъекты с участием белорусских компаний Экономика
12:36 Проживающих в общежитиях БГУ студентов обеспечат бесплатным интернетом Регионы
12:34 Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 декабря Общество
12:30 Посол Беларуси обсудил с главой венесуэльской компании сотрудничество в химической сфере Общество
12:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны - 893 Общество
12:30 Таинственный обелиск из США, пропавший пару дней назад, нашли в Румынии Калейдоскоп
12:22 Акция протеста предпринимателей началась у Верховной рады в Киеве В мире
12:22 В Вашингтоне предложили закрывать метро на выходные в целях экономии В мире
12:20 Витебчанка изготавливала марихуану и хранила ее на работе Происшествия
12:18 Беларусь готова активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства в Псковской области Экономика
12:18 Семейного скандалиста из Солигорска привлекут к уголовной ответственности Происшествия
12:13 Транспортная инспекция в ноябре выдала более 340 требований об устранении нарушений такси Общество
12:11 Право аренды земли под колесо обозрения продано на аукционе в Витебске почти за Br120 тыс. Регионы
11:50 Беларусь получила доступ к закупкам на льготных условиях "Долутегравира" для лечения ВИЧ Общество
Все новости
Все новости
В мире
01 декабря 2020, 12:22

В Вашингтоне предложили закрывать метро на выходные в целях экономии

Фото cntraveler.com
Фото cntraveler.com
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Запас СИЗов в региональных и столичных медучреждениях достаточен - отраслевой профсоюз
Рождественский турнир на приз Президента Республики Беларусь отменен

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор метрополитена американской столицы - компания "Метро" - предлагает в целях экономии средств прекратить перевозки пассажиров по выходным дням, закрыть 19 своих станций и вдвое сократить автобусные маршруты. Эти предложения изложены в подготовленном компанией проекте бюджета на будущий финансовый год, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

Необходимость подобных мер главный управляющий вашингтонским метрополитеном Пол Уидефелд объяснил значительными финансовыми потерями, которые компания понесла из-за пандемии нового коронавируса. Предлагаемые ограничения, пояснил он, позволят сократить на $500 млн планируемые на будущий год операционные расходы. Компания также намерена избавиться от части своего имущества и сократить персонал, а также отказаться от повышений заработной платы сотрудников, чтобы свести к минимуму возможные сокращения рабочих мест.

"В беседах с моими коллегами я обсуждаю все эти предстоящие фактически ужасные решения, - заявил Пол Уидефелд. - Вопрос в том, как нам это сделать. К сожалению, приходится заниматься холодным расчетом, осуществление которого невозможно без значительных последствий".

Он рассказал, что, помимо отказа от работы метрополитена по выходным, придется пойти и на увеличение - до 30 минут - времени ожидания поездов метро по будням, за исключением наиболее загруженных участков подземки. Предлагается также завершать работу метро на два часа ранее, в 21.00, и закрыть около 20% станций. Все эти меры совет управляющих планирует рассмотреть в ближайшее время, прежде чем вынести их на общественное обсуждение, а потом до февраля проанализировать итоги. Голосование по проекту бюджета запланировано на март.

Пол Уидефелд дал понять, что указанные меры можно будет смягчить, если Конгресс США примет программу оказания помощи транспортным агентствам в будущем году, но полностью от них отказаться не представляется возможным. И это еще не худший вариант, пояснил он. "Я не думаю, что это наихудший сценарий. Ситуация такова, что наихудшим сценарием было бы то, если бы пассажиропоток остался в будущем на нынешнем уровне. Мы исходим из того, что он будет расти", - сказал управляющий "Метро".

На прошлой неделе, по данным The Washington Post, объем пассажирских автобусных перевозок, осуществляемых в американской столице компанией Metrobus, сократился из-за пандемии наполовину, железнодорожных - на 77-86%.

Вашингтонский метрополитен считается вторым в США по загруженности после нью-йоркского. На сегодняшний день на его шести линиях общей протяженностью около 190 км действует 91 станция.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
метро США транспорт
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Ильхам Алиев. Фото ТАСС Прилегающий к Нагорному Карабаху Лачинский район перешел под контроль Азербайджана - Алиев
Фото РБК-Украина Акция протеста предпринимателей началась у Верховной рады в Киеве
Фото ТАСС В России от COVID-19 умерли 569 человек за сутки - максимум с начала пандемии
Фото РИА Новости Парламент Ирана поддержал законопроект о повышении уровня обогащения урана
Фото МЧС Казахстана В Казахстане при пожаре на месторождении "Бектас-Коныс" погибли трое рабочих
Фото RMF24 Президент медицинского совета Польши: закон о найме иностранных врачей несет угрозу для пациентов
Главное
Фото из архива Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 декабря: что еще изменится
Исаченко: в области устойчивого развития в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны - 893
В Беларуси утверждены сроки ввода АЭС
Топ-новости
Беларусь готова активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства в Псковской области
Первые елочные базары заработают в Беларуси 19 декабря
Народная дипломатия открывает путь к новым форматам взаимодействия Беларуси и Китая - Иванова
Запас СИЗов в региональных и столичных медучреждениях достаточен - отраслевой профсоюз
В Вооруженных Силах Беларуси начинается новый учебный год
Симуляционный центр имитации "красной" зоны открыли в Гродненском медуниверситете
Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ состоялось в режиме видео-конференц-связи
Транспортная инспекция в ноябре выдала более 340 требований об устранении нарушений такси
Рождественский турнир на приз Президента Республики Беларусь отменен
Руководители госорганов проведут в декабре приемы граждан в Совмине
Беларусь получила доступ к закупкам на льготных условиях "Долутегравира" для лечения ВИЧ
Документальный проект "Память и слава" подготовлен к 100-летию БГУ
ГАИ: из-за непогоды зафиксирован скачок аварийности
Белорусский рубль на торгах 1 декабря ослаб к трем основным валютам
В посольстве Беларуси в Улан-Баторе рассказали о порядке въезда в Монголию
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.