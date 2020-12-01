В Вашингтоне предложили закрывать метро на выходные в целях экономии

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор метрополитена американской столицы - компания "Метро" - предлагает в целях экономии средств прекратить перевозки пассажиров по выходным дням, закрыть 19 своих станций и вдвое сократить автобусные маршруты. Эти предложения изложены в подготовленном компанией проекте бюджета на будущий финансовый год, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

Необходимость подобных мер главный управляющий вашингтонским метрополитеном Пол Уидефелд объяснил значительными финансовыми потерями, которые компания понесла из-за пандемии нового коронавируса. Предлагаемые ограничения, пояснил он, позволят сократить на $500 млн планируемые на будущий год операционные расходы. Компания также намерена избавиться от части своего имущества и сократить персонал, а также отказаться от повышений заработной платы сотрудников, чтобы свести к минимуму возможные сокращения рабочих мест.

"В беседах с моими коллегами я обсуждаю все эти предстоящие фактически ужасные решения, - заявил Пол Уидефелд. - Вопрос в том, как нам это сделать. К сожалению, приходится заниматься холодным расчетом, осуществление которого невозможно без значительных последствий".

Он рассказал, что, помимо отказа от работы метрополитена по выходным, придется пойти и на увеличение - до 30 минут - времени ожидания поездов метро по будням, за исключением наиболее загруженных участков подземки. Предлагается также завершать работу метро на два часа ранее, в 21.00, и закрыть около 20% станций. Все эти меры совет управляющих планирует рассмотреть в ближайшее время, прежде чем вынести их на общественное обсуждение, а потом до февраля проанализировать итоги. Голосование по проекту бюджета запланировано на март.

Пол Уидефелд дал понять, что указанные меры можно будет смягчить, если Конгресс США примет программу оказания помощи транспортным агентствам в будущем году, но полностью от них отказаться не представляется возможным. И это еще не худший вариант, пояснил он. "Я не думаю, что это наихудший сценарий. Ситуация такова, что наихудшим сценарием было бы то, если бы пассажиропоток остался в будущем на нынешнем уровне. Мы исходим из того, что он будет расти", - сказал управляющий "Метро".

На прошлой неделе, по данным The Washington Post, объем пассажирских автобусных перевозок, осуществляемых в американской столице компанией Metrobus, сократился из-за пандемии наполовину, железнодорожных - на 77-86%.

Вашингтонский метрополитен считается вторым в США по загруженности после нью-йоркского. На сегодняшний день на его шести линиях общей протяженностью около 190 км действует 91 станция.-0-