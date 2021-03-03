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03 марта 2021, 09:13

В Вашингтоне усиливают меры безопасности из-за возможных провокаций 4 марта

Фото Reuters
Фото Reuters

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Капитолия намерена усилить меры для обеспечения безопасности в Вашингтоне в связи с поступившими данными разведки о том, что 4 марта в столице США возможны провокации, сообщает ТАСС.

"Управлению известно о разведданных, касающихся 4 марта, мы продолжаем работать с нашими партнерами из правоохранительных органов. Основываясь на имеющихся у нас сведениях, департамент принял оперативные меры по усилению безопасности и укомплектованию личного состава на несколько дней, в том числе 4 марта", - говорится в заявлении полиции.

В феврале телеканал CNN сообщил, что полиция Капитолия направила запрос, в котором указывается на необходимость присутствия 4,9 тыс. бойцов Национальной гвардии США в столице до 12 марта на случай беспорядков с участием сторонников бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. На совещании конгрессменов с военными выражались опасения по поводу возможных акций сторонников Трампа 4 марта. До 1933 года включительно инаугурация президента проходила именно в этот день, вследствие чего те, кто не согласен с итогами состоявшихся выборов, вновь могут собраться у здания Конгресса США.

В январе командующий Национальной гвардией генерал Дэниел Хокансон заявил, что 7 тыc. военнослужащих останутся в столице до середины марта на случай возможных беспорядков.

Между тем глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей заявил, что проблема с внутренним терроризмом в США существенно обострилась за последние годы. "Что касается домашнего насильственного экстремизма, то число случаев значительно выросло. Когда я возглавил бюро (в 2017 году. - Прим. ТАСС), было около 1 тыс. случаев, к концу прошлого года - 1 400. Теперь же ведется 2 тыс. дел, - сказал глава ФБР. - Количество арестов по делам, связанным с пропагандой идей превосходства белой расы в прошлом году утроилось по сравнению с 2017 годом".

По его словам, события, связанные с штурмом Конгресса США 6 января, не являются частным случаем. "Проблема внутреннего терроризма, как метастаза, расползается по стране и вряд ли уйдет в ближайшее время, - отметил он. - Это наша главная обеспокоенность".

В этой связи Кристофер Рей призвал руководство социальных сетей сотрудничать с правоохранительными органами по выявлению материалов экстремистского и иного незаконного характера. Помимо этого, директор ФБР констатировал накал риторики в интернет-пространстве в "невиданных ранее масштабах".

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.-0-

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