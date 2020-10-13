В Вашингтоне во время акции протеста задержан 21 человек

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста против назначения Эми Кони Барретт членом Верховного суда США прошла в Вашингтоне, 21 человек задержан, сообщает американское издание Washington Examiner.

Полиция обвинила демонстрантов в препятствии свободному передвижению у здания Сената США, одному из задержанных предъявлено обвинение в противоправном действии.

Слушания по кандидатуре Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда проходят в Сенате с 12 по 15 октября. Ее кандидатуру предложил президент США Дональд Трамп. Демократическая партия США требует от Дональда Трампа повременить с назначением члена Верховного суда и предоставить это право победителю предстоящих президентских выборов. Ожидается, что в последующие дни акции у здания Сената США продолжатся.

Между тем телеканал Fox News сообщил, что американская полиция по мере приближения выборов в США, которые состоятся 3 ноября, готовится к нарастанию протестного движения. Так полиция Нью-Йорка распространила служебную записку, в которой отмечается, что большинство полицейских должно быть "готово к развертыванию" с 25 октября. "3 ноября будут одни из самых спорных президентских выборов в современную эпоху. Также высока вероятность того, что победитель не будет определен в течение нескольких недель, - говорится в записке. - Соответственно, мы должны готовиться к протестам, которые будут нарастать по масштабам, частоте и интенсивности накануне выборов и, вероятно, в 2021 году".-0-