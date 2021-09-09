В Вашингтоне возведут ограждение вокруг Капитолия в преддверии митинга 18 сентября

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вашингтоне полиция планирует установить забор вокруг здания Капитолия и Верховного Суда перед митингом 18 сентября из-за опасений возобновления насилия, пишет The Hill.

Как сообщило 8 сентября агентство Associated Press, крайне правые экстремистские группы планируют принять участие в митинге у Капитолия. Они намерены потребовать "справедливости" в отношении сотен людей, которые были задержаны 6 января 2020 года за участие в массовых акциях протеста в Вашингтоне, завершившихся штурмом здания Конгресса США.

После событий 6 января полиция установила металлическое ограждение высотой около двух метров по всему периметру Капитолия. Только в июле это ограждение было демонтировано.

Правоохранительные органы сообщили, что в преддверии сентябрьского митинга находятся в режиме повышенной готовности.

Как сообщает ТАСС, по данным Министерства юстиции США, 175 задержанным в связи с январскими событиями уже предъявлены обвинения в совершении нападений на сотрудников полиции или оказании им сопротивления. В 55 из этих случаев речь идет об использовании "смертоносного или опасного оружия", которым были нанесены серьезные телесные повреждения стражам порядка.

6 января сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.-0-