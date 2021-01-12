В Вашингтоне ввели режим ЧС перед инаугурацией Байдена

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, с 11 по 24 января, сообщается на сайте Белого дома.
Такое решение позволит федеральным властям выделить средства для обеспечения безопасности и оказания помощи городу в срочном порядке.
В целях безопасности до 20 января включительно все здания, расположенные рядом с Белым домом и Конгрессом, не будут работать.
20 января в полдень должна состояться инаугурация Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис на ступенях Капитолия.-0-