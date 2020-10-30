В Вашингтоне заявили, что знают о желании некоторых лиц устроить беспорядки в день выборов

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти американской столицы знают о стремлении некоторых злоумышленников устроить побоище в городе в день всеобщих выборов в США 3 ноября. Об этом заявила на пресс-конференции мэр федерального округа Колумбия, на территории которого расположен Вашингтон, Мюриэл Боузер, сообщает ТАСС.

"Мы знаем, что некоторые лица хотели бы устроить побоище или беспорядки. Ни о чем конкретном на этот счет сообщить не можем. Однако скажем, что готовимся к тому, чтобы гарантировать безопасность в городе", - заявила Мюриэл Боузер. Она уточнила, что власти Вашингтона пока не обращались к Министерству обороны США с запросом о мобилизации Национальной гвардии округа Колумбия в преддверии выборов. "Однако она (Нацгвардия. - Прим. БЕЛТА) находится в состоянии тревоги на случай, если нам будет необходимо изменить это положение", - отметила мэр.

Принявший участие в пресс-конференции шеф полиции округа Колумбия Питер Ньюшэм не отрицал, что и у него есть опасения относительно ситуации в столице 3 ноября. "Что касается дня выборов, да, у меня есть обеспокоенность. Мы видели в последние месяцы много беспорядков в стране, в том числе в округе Колумбия. В этот день будет работать все вашингтонское управление полиции", - подчеркнул Питер Ньюшэм. При этом он заверил, что не располагает заслуживающей доверия информацией о каких-то потенциально опасных акциях. По его словам, есть ряд обратившихся за разрешениями на проведение демонстраций в городе в связи с выборами. "Но мы не потерпим никакого насилия или беспорядков", - предупредил шеф полиции.

Мэр федерального округа Колумбия подтвердила, что 3 ноября, скорее всего, окажутся перекрытыми улицы в центре города, будет запрещена парковка автомашин. "Наш центр по чрезвычайным операциям начнет работу 3 ноября. И он будет функционировать, пока в этом есть необходимость", - добавила Мюриэл Боузер.

Опасения по поводу возможных широкомасштабных волнений в США по итогам всеобщих выборов высказал и глава компании Facebook Марк Цукерберг. "Я встревожен угрозой гражданских волнений по всей стране из-за глубины раскола общества и возможности задержки в подведении итогов голосования на дни и даже на недели", - признал Цукерберг во время телеконференции, приуроченной к публикации отчета компании за третий квартал этого года.

Он перечислил различные меры, которые приняла Facebook для противодействия дезинформации на своих платформах в преддверии выборов в США. "Это не является отходом от нашей философии и решительной поддержки свободы слова. Наоборот, эти меры отражают рост угрозы насилия и беспорядков", - утверждает глава компании.-0-