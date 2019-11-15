В Ватикане собираются открыть приют для бездомных

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из зданий в Ватикане будет открыт приют для бездомных. Об этом сообщает агентство ANSA .

По данным агентства, речь идет о здании, представляющем архитектурную ценность, которое занимали раньше монахини и администрация по управлению наследием Святого престола. Приют будет рассчитан на 50 мест, первоначально планируется принять 30-35 бездомных.

Как отмечает агентство, эта очередная инициатива понтифика в пользу бездомных и бедняков осуществляется по его поручению Службой папских милостей в рамках программы "Пятницы милосердия". Ранее для бездомных под колоннадой Бернини, обрамляющей площадь Святого Петра, устраивали душевые и приглашали парикмахера. Ватиканские служащие регулярно раздают им зонтики и теплую одежду, еду и мороженое по праздникам. Один из бездомных был похоронен на историческом тевтонском кладбище за стенами папского города-государства.-0-