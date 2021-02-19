В Ватикане за отказ вакцинироваться от COVID-19 грозит увольнение

19 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА /. Власти Ватикана приняли декрет, согласно которому за отказ вакцинироваться от COVID-19 граждане могут лишиться работы. Об этом сообщает Associated Press.

В указе, подписанном губернатором города-государства Ватикан, говорится, что к сотрудникам, отказывающимся от вакцинации без доказанной медицинской причины, могут применяться санкции вплоть до прерывания трудовых отношений.

Таким образом, Ватикан, где работают около 5 тыс. сотрудников, может стать первой страной, завершившей кампанию вакцинации взрослых. Вакцинация препаратом Pfizer в стране началась в начале января. Папа Римский Франциск уже сделал две прививки, которые необходимы для выработки устойчивого иммунитета.-0-