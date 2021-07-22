В "Векторе" заявили, что все российские вакцины от коронавируса эффективны против мутаций

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, эффективны против известных мутаций коронавируса. Об этом сообщил ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины - и тесты эти проводятся постоянно - защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя", - сказал он.

Александр Семенов подчеркнул, что высокие темпы вакцинации от коронавируса снижают вероятность появления штаммов, устойчивых к существующим вакцинам.

"Разумеется, заявление главы ВОЗ абсолютно правильное. Чем больше будет появляться штаммов коронавируса, его вариантов, тем больше вероятность того что рано или поздно появится такой, который может ускользнуть от действия вакцин. Это нормальный, закономерный процесс, который наблюдается у всех других вирусов, не только у коронавируса. Поэтому чем быстрее население будет привито, чем быстрее прекратится эпидемия, тем быстрее закончится эволюционный процесс у коронавируса, тем меньше вероятность появления так называемого вакцинускользающего варианта вируса, или escape-варианта вируса, как его называют в научной литературе", - сказал он.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от действия существующих вакцин. По его словам, вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит не только остановить пандемию нового коронавируса, но и перезапустить мировую экономику.-0-