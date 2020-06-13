В Великобритании авиакомпании подали в суд на власти из-за карантина

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпании в Великобритании подали в суд на власти из-за карантина, сообщает Bloomberg.

British Airways, Ryanair и Easyjet, работающие в Великобритании, подали в суд на правительство, чтобы отменить требование, согласно которому прибывающие в страну люди должны самоизолироваться в течение двух недель. Такое правило действует в королевстве с 8 июня.

По мнению авиаперевозчиков, план правительства разрушительно повлияет на британский туризм и экономику в целом и уничтожит тысячи рабочих мест. Авиакомпании хотят, чтобы правительство вернулось к прежним правилам, когда самоизоляция требовалась только путешественникам из стран с высоким риском. Авиаперевозчики заявили: новые правила строже в отношении путешественников, чем в отношении людей, у которых подтвержден коронавирус.

Карантин сорвал бы планы British Airways по возобновлению около 40% регулярных рейсов в июле и вынудил бы компанию и дальше терять $25 млн в день, заявил авиаперевозчик. EasyJet планирует возобновить некоторые регулярные рейсы 15 июня, а Ryanair намеревается начать полеты 1 июля.

Как отмечает Bloomberg, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается уравновесить необходимость возобновить работу бизнеса и контроль распространения коронавируса, поскольку в Великобритании число случаев COVID-19 больше, чем в любой другой европейской стране. Правительство, которое в марте предприняло радикальные шаги, включая закрытие многих предприятий, сейчас стремится ослабить блокировку и стимулировать рост экономики.

Авиаперевозчики по всему миру наиболее пострадали из-за пандемии. Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует, что в этом году авиакомпании потеряют в общей сложности $84 млрд и почти $20 млрд - в 2021-м.-0-