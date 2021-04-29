В Великобритании более 40 привитых вакциной от AstraZeneca умерли из-за тромбов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пациентов в Великобритании, которые умерли из-за образования тромбов после вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, достигло 41, увеличившись на девять за последнюю неделю. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства.

Согласно данным регулятора, всего в стране у 209 человек образовались тромбы после использования вакцины AstraZeneca, в том числе у четырех пациентов, которые получили вторую дозу препарата. В общей сложности в Великобритании на данный момент первая доза оксфордской вакцины была введена почти 22 млн человек. При этом MHRA не уточнило, сколько жителей королевства привились обоими компонентами. В то же время регулятор на фоне публикации новых данных выступил с призывом продолжить вакцинацию этим препаратом, так как "преимущества от его использования превышают любые риски".

7 апреля MHRA выпустило заявление, в котором не рекомендовало использовать препарат AstraZeneca среди людей моложе 30 лет. Как пояснила глава регулятора Джун Рейн, причиной такой рекомендации стали "возможные побочные эффекты у чрезвычайно небольшого числа людей". Она сообщила, что по состоянию на 31 марта среди 19 человек, умерших после образования тромбов, трое были младше 30 лет.

По словам министра здравоохранения королевства Мэтта Хэнкока, соответствующая рекомендация MHRA не замедлит темпы реализации общенациональной программы вакцинации населения, ведущейся с 8 декабря прошлого года. Он указал, что Великобритания по-прежнему стремится предоставить возможность сделать прививку всем жителям королевства к концу июля.

С начала прививочной кампании в Великобритании первую дозу вакцины получили уже почти 34 млн человек (51% населения королевства), а обе дозы - 13,5 млн пациентов (около 20% всех жителей). Британское правительство приняло решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Пока в королевстве делают прививки тремя препаратами - AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской Moderna.-0-