В Великобритании более 530 человек умерли за сутки из-за коронавируса

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании за сутки из-за коронавирусной инфекции скончались более 530 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на английское правительство.

Число смертей, отмеченных за сутки среди британцев, заболевших коронавирусом, достигло 532. Это наибольший суточный показатель с 12 мая, когда было зарегистрировано 614 летальных исходов.

За последние 24 часа выявлено 20,4 тыс. случаев заражения. Всего по состоянию на 10 ноября в королевстве умерли 49 770 человек. При этом отдельно учитывается число случаев, когда заболевание упоминается в свидетельстве о смерти в качестве ее причины. Такие случаи приближаются к 62 тыс. Общее число выявленных случаев заражения в Великобритании - свыше 1,23 млн.-0-