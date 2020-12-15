В Великобритании быстро распространяется новый штамм COVID-19

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании выявили более тысячи случав заражения новым штаммом COVID-19, сообщает Euronews.

По словам министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, новый штамм может быть связан с более быстрым распространением коронавируса. "Первоначальный анализ показывает, что этот штамм развивается быстрее, чем существующие", - сказал глава Минздрава.

Он добавил, что в настоящее время выявлено более тысячи случаев заражения новым штаммом COVID-19 более чем в 60 различных районах страны. Большинство случаев зафиксировано на юге.

Мэттью Хэнкок сообщил, что Великобритания уведомила Всемирную организацию здравоохранения о новой мутации вируса.

Несмотря на то, что в Великобритании уже началась вакцинация против коронавируса, власти решили усилить ограничения в столичном регионе. Согласно этим мерам, в Лондоне и его пригородах с 16 декабря пабы и рестораны больше не смогут принимать постоянных посетителей и должны полностью закрыться, если они не предлагают услуги на вынос. На спортивные мероприятия будет запрещено допускать зрителей. В свадебных церемониях разрешается участие до 15 человек.-0-