В Великобритании добровольцев заразят COVID-19 для испытания вакцин

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании выделит 33,6 млн фунтов (около $44 млн) на программу по испытанию вакцин, в ходе которой добровольцев будут намеренно инфицировать COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте британского Минздрава, испытания начнутся в январе, если разрешения от регулирующих органов будут получены в срок.

В испытаниях примут участие 90 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, среди которых риск развития осложнений считается минимальным. Предполагается, что на первом этапе исследователи определят минимальную дозу вируса, необходимую для того, чтобы человек с высокой вероятностью заболел COVID-19.

Ожидается, что после этого инфицировать начнут добровольцев, ранее получивших различные вакцины от коронавируса, что станет первым подобным исследованием в мире. Это поможет определить наиболее перспективные препараты для проведения дорогостоящих клинических тестов, а также собрать дополнительные данные об эффективности вакцин, которые к тому моменту могут уже доказать свою действенность. В случае с такими препаратами испытания с контролируемым инфицированием должны помочь определить, помогает ли вакцина предотвращать не только заражение, но и передачу заболевания другим людям. Первые результаты должны быть получены в мае 2021 года.

"Исследование поможет нам больше узнать о вирусе, природе заболевания, определить признаки того, что человек защищен от заражения или развития болезни, оценить перспективность вакцин-кандидатов, принимая решения о проведении тех или иных изысканий", - сказала глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем.

Новая программа будет совместно осуществляться специалистами Имперского колледжа Лондона и компанией hVIVO на базе больницы Ройал Фри, расположенной на севере британской столицы в районе Хэмпстед. Организаторы обещают, что центр изучения инфекционных заболеваний при больнице позволит обеспечить высокий уровень безопасности в ходе осуществления программы. Добровольцы, которые окажутся изолированы от мира на продолжительный срок, будут получать денежные компенсации. Как ранее сообщала газета Financial Times, принимать участие в исследовании вызвались уже около 2 тыс. человек. По оценкам издания, те, кого отберут для участия, получат больше 4 тыс. фунтов стерлингов (около $5,1 тыс.).

Первым подробно описанным случаем преднамеренного заражения человека опасным вирусом с целью проверки научной теории стал эксперимент английского врача Эдварда Дженнера (1749-1823). В 1796 году он привил восьмилетнего мальчика сначала коровьей оспой, а затем несколько раз натуральной оспой, продемонстрировав эффективность предложенной им техники вакцинации.

Научные исследования и испытания новых вакцин, в ходе которых участникам под контролем врачей вводятся возбудители заболеваний, проводятся и в наши дни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает такую практику допустимой, если приносимая польза максимальна, а риск для участников сведен к минимуму. Организация также считает необходимым учреждение независимых комиссий по этике при проведении подобных экспериментов.

Одобрить проведение испытаний в Соединенном Королевстве должно будет британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Ранее его представители отметили, что такого рода исследования могут быть полезны для скорейшего получения вакцин и оценки их эффективности. Они указали на то, что будут оценивать проект с учетом имеющихся рекомендаций ВОЗ и необходимости соблюдать баланс между рисками и потенциальной пользой.-0-