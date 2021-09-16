В Великобритании два завода приостановили работу из-за высоких цен на газ

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский производитель и дистрибутор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings приостановил работу двух своих заводов в Великобритании из-за высоких цен на газ, сообщает Bloomberg.

Ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов объявил о прекращении операций на своих предприятиях в английских Биллингеме и Инсе в связи с ростом цен на природный газ. Пока неизвестно, когда заводы снова заработают.

В целом CF Industries Holdings имеет девять производственных комплексов в США, Канаде и Великобритании.

Bloomberg отмечает, что закрытие заводов является первым признаком того, что рекордное повышение цен на газ и электроэнергию угрожает замедлить восстановление экономики региона. Также, по данным Goldman Sachs Group, рост цен на топливо влечет за собой риск перебоев в подаче электроэнергии зимой.

В четверг фьючерсы на газ и электроэнергию в Европе упали. Как сообщают РИА Новости, цена на газ в Европе сегодня в ходе торгов опустилась ниже $800 за тыс. куб.м, ускорив падение до 7,5%. Накануне стоимость газа побила исторический рекорд и достигала почти $970 за 1 тыс. куб.м.-0-