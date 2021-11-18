В Великобритании экоактивисты получили тюремные сроки за блокировку шоссе

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании девять активистов движения Insulate Britain получили тюремные сроки за нарушение судебного постановления, запрещающего блокировать дороги, в том числе препятствовать движению транспорта по окружающей Лондон автомагистрали М25, сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, восемь человек в возрасте от 20 до 58 лет были приговорены к заключению на срок от трех до четырех месяцев, а девятый - 37-летний Бен Тейлор - был приговорен к шести месяцам лишения свободы за подстрекательство к нарушениям и призыв использовать оружие. При этом отмечается, что нарушение судебных запретов может расцениваться как неуважение к суду, в связи с чем нарушителям правопорядка могло грозить максимальное наказание в виде двух лет тюремного заключения или неограниченного по размерам штрафа.

Как сообщает ТАСС, с начала сентября активисты Insulate Britain, отделившегося от природоохранного движения Еxtinction Rebellion, перекрывали дороги в британской столице и в других частях страны более 20 раз, выбирая для этого самые загруженные участки и действуя в часы пик. Они призывают правительство профинансировать масштабную программу по повышению энергоэффективности британского жилого фонда. Активисты заявляют, что дома в Соединенном Королевстве - одни из самых старых и холодных в Европе. Ежегодно жители страны вынуждены тратить огромный объем энергии на обогрев помещений, что способствует выбросам парниковых газов в атмосферу. Insulate Britain также утверждает, что в Великобритании зимой и в конце осени ежегодно умирает до 10 тыс. пожилых людей, которые вынуждены экономить на обогреве жилья, подрывая свое здоровье.

Членов движения, в котором состоят 174 человека, арестовывали более 800 раз. Ожидается, что в скором времени будут проходить новые судебные разбирательства в отношении других протестующих из Insulate Britain.-0-