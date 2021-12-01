В Великобритании еще одна энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще одна энергетическая компания в Великобритании обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт энергорегулятора страны Ofgem.

Указывается, что о прекращении торговли сегодня объявила компания Zog Energy Limited, которая снабжала газом и электричеством 11,7 тыс. потребителей. Согласно заявлению Ofgem, ее клиенты будут переведены на других поставщиков.

Всего же в этом году в Великобритании из-за высоких цен на газ обанкротились уже 27 энергокомпаний, которые обслуживали более 2 млн потребителей.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около $515 за 1 тыс. куб.м, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум - $1937 за 1 тыс. куб.м - был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября - впервые за полтора месяца - стоимость фьючерсов опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб.м. Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. В последнее дни ближайшие фьючерсы на газ в Европе не опускаются в цене ниже по крайней мере $1 тыс. за 1 тыс. куб.м.-0-