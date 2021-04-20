В Великобритании хотят к 2035 году сократить выбросы парниковых газов на 78%

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании возьмут на себя обязательство к 2035 году сократить выбросы двуокиси углерода и других парниковых газов на 78% по сравнению с уровнем 1990 года. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня правительством Соединенного Королевства, сообщает ТАСС.

"Премьер-министр (Борис Джонсон на онлайн-саммите по климату 22 апреля. - Прим. ТАСС) призовет страны мира ставить более амбициозные задачи в области борьбы с изменением климата и присоединиться к Соединенному Королевству, взяв на себя дополнительные обязательства по выбросам на период до 2030 года, чтобы добиться нулевого показателя (к 2050 году. - Прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Новый целевой показатель закрепят в британском законодательстве к концу года. На данный момент правительство страны работает над тем, чтобы к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 68%.

Как отмечается, в так называемый углеродный бюджет Великобритании (допустимый для страны объем выбросов двуокиси углерода) на период с 2033-го по 2037 год будут впервые включены выбросы, которые генерируют авиация и отрасль морских грузоперевозок.

В ноябре этого года в шотландском Глазго планируется 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). В преддверии мероприятия Борис Джонсон призвал мировых лидеров воспользоваться возможностью увеличить инвестиции в зеленые технологии после пандемии коронавируса и активнее взяться за сокращение выбросов парниковых газов.-0-