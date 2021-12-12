В Великобритании из-за омикрон-штамма повысили уровень исходящей от коронавируса угрозы

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании повысили степень угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого (всего пять) на фоне активного распространения штамма "омикрон". О таком решении объявили в воскресенье главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии. Такую информацию сообщает ТАСС.

Врачи подчеркнули, что в свете обнаружения штамма "омикрон" жителям Соединенного Королевства следует как можно скорее пройти курс ревакцинации, поскольку бустерная доза вакцины предоставляет дополнительную защиту при предотвращении инфицирования. Кроме того, они призвали население носить медицинские маски в общественных местах, регулярно сдавать бесплатные тесты на коронавирус и уходить на самоизоляцию в случае возникновения симптомов заболевания.

О повышении уровня угрозы от коронавируса было объявлено в преддверии намеченной на вечер воскресенья пресс-конференции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По информации местных СМИ, на ней глава правительства не будет представлять новые меры по борьбе с коронавирусом, однако остановится на необходимости получить бустерную дозу вакцины.

Ранее на фоне распространения омикрон-штамма власти Великобритании ужесточили коронавирусные ограничения. Работодателям рекомендовано вернуть сотрудников на удаленную работу с начала следующей недели, ношение масок вновь станет обязательным в большинстве закрытых помещений. Кроме того, впервые будет введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов.