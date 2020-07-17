В Великобритании из-за пандемии потеряли работу уже почти 650 тыс. человек

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За период с 23 марта, когда правительство Великобритании ввело режим домашней самоизоляции в целях профилактики и контроля над эпидемией COVID-19, число безработных в стране составило 649 тыс. человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Национальной статистической службой Великобритании.

Согласно этим сведениям, наибольший удар пандемии на рынок труда Великобритании пришелся на апрель, когда в стране было отмечено 450 тыс. безработных. В мае и июне темп роста безработицы снизился. Во втором квартале в Великобритании насчитывалось всего 330 тыс. вакансий, что стало наименьшим показателем за аналогичный период с 2001 года.

На данный момент правительство Великобритании компенсирует 80% зарплаты более 9 млн человек, которые не могут работать из-за пандемии. Однако, начиная с августа, эти средства частично должны будут выплачивать и работодатели.

Результаты опроса 7,4 тыс. компаний, проведенного Британской торговой палатой, говорят о том, что 29% из них планируют в третьем квартале провести сокращение штата.

Чтобы смягчить последствия удара пандемии по рынку труда, министр финансов Великобритании Риши Сунак на минувшей неделе объявил о программе стимулирования экономической активности на общую сумму 30 млрд фунтов стерлингов (около $37,7 млрд). Этот план призван поддержать, защитить и создать новые рабочие места.-0-