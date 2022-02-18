В Великобритании из-за шторма более 50 тыс. домов остались без электричества

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 тыс. домов на юго-западе Англии и в Южном Уэльсе остались без электричества из-за шторма "Юнис", который обрушился на Великобританию, сообщает BBC.

Отмечается, что воздушное и железнодорожное сообщение оказалось частично парализовано, сотни школ закрыты. На острове Уайт зафиксированы порывы ветра до 148 км/ч.

Это уже второй ураган за неделю, который обрушился на Великобританию, приведший к отключению электричества в тысячи домах в районах Шотландии, северной Англии и Северной Ирландии.

Как сообщает ТАСС, сбои в работе железнодорожного транспорта также затронули юго-запад Англии: в графствах Девон, Корнуолл и Сомерсет был объявлен наивысший уровень опасности. Такое же предупреждение распространили метеорологические службы Лондона, где еще с 17 февраля стали закрывать общественные парки и переводить часть сотрудников на удаленный режим работы. Мэр британской столицы Садик Хан рекомендовал жителям по мере возможности не выходить на улицу. В ряде аэропортов города из-за "экстремальных погодных условий" отменены или задержаны сотни авиарейсов: пассажиров призывают отложить поездки до 19 февраля.

Ранее британские СМИ сообщили, что "Юнис" может стать самой сильной бурей в стране более чем за 30 лет. В январе 1990 года жертвами циклона, получившего название "Шторм в День Бернса", в королевстве стали 50 человек. -0-