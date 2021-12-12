В Великобритании к апрелю из-за омикрон-штамма могут умереть около 75 тыс. человек

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогнозы британских ученых показывают, что из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в ближайшие пять месяцев в Англии могут умереть до 75 тыс. человек, если не ужесточать ограничительные меры зимой. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на исследование экспертов Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), передает ТАСС.

Согласно наиболее оптимистичному прогнозу специалистов, которые входят в состав научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров, к апрелю 2022 года в стране зафиксируют не менее 25 тыс. летальных исходов из-за штамма омикрон, а всего госпитализированы будут около 175 тыс. пациентов. При этом на пике заболеваемости больницы будут принимать более 2 тыс. инфицированных ежедневно.

"Серьезные меры по борьбе с коронавирусом могут потребоваться, чтобы не допустить перегруженности Национальной службы здравоохранения, если омикрон-штамм окажется более заразным, чем вариант дельта, а действующие вакцины не смогут исключить заражения", - сказала математик Розанна Барнард из LSHTM.

Ранее Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании проинформировало: если скорость распространения омикрон-штамма сохранится на нынешнем уровне, то к концу года в стране будет выявлено около 1 млн случаев заражения. При этом уже к середине декабря штамм омикрон может стать доминирующим в Соединенном Королевстве.

В настоящий момент в Великобритании обнаружено 1898 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, из которых 633 были выявлены за последние сутки. При этом 9 декабря глава британского Минздрава Саджид Джавид указал, что в реальности этот показатель может уже достигать 10 тыс. случаев.-0-