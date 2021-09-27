В Великобритании логистический кризис добрался до АЗС, британцы в панике скупают бензин

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании уже несколько дней наблюдается ажиотажный спрос на бензин. От автозаправок вдоль дорог тянутся огромные очереди из машин, которые блокируют движение. Очередей нет только там, где бензин закончился, сообщает ВВС.

У некоторых автозаправок атмосфера накалилась настолько, что водители уже не скрывали своего раздражения, а из городка недалеко от Лондона поступило сообщение о наезде на сотрудницу бензоколонки.

От графства Корнуолл на юго-западе Англии до Абердина в Шотландии автомобилисты бросились заправляться после сообщений в СМИ о том, что кризис с нехваткой водителей грузовиков в стране добрался и до топливного сектора.

Власти уверяют, что бензина в стране достаточно и заправляться "на всякий случай" не нужно. Между тем специалисты индустрии поясняют, что бензин в стране есть, однако с доставкой его на заправки имеются трудности - из-за нехватки водителей бензовозов.

Пытаясь срочно решить проблему, правительство согласилось пригласить по временным визам 5 тыс. водителей из Европы, которые до Brexit и пандемии составляли существенную долю в сегменте грузовых перевозок Великобритании. Ритейлеры приветствуют этот шаг, но говорят, что при общей нехватке около 90 тыс. водителей грузовиков такого небольшого числа виз явно недостаточно, особенно в преддверии Рождества.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс осудил автомобилистов за проявление паники, подчеркнув, что недостаток водителей грузовиков в стране наблюдается уже несколько лет, а на шести нефтеперерабатывающих заводах в 47 топливных хранилищах страны достаточно бензина. "У нас не то чтобы нехватка бензина в стране. Нам просто надо сделать так, чтобы люди заправлялись тогда, когда им нужно заправиться, вместо того чтобы думать: поеду-ка я дозаправлюсь на всякий случай, а то вдруг мне нужно будет куда-то отправиться на следующей неделе или через неделю", - сказал он телеканалу Sky News.

В интервью ВВС Грант Шаппс также обвинил в развязывании паники британскую Ассоциацию грузовых перевозчиков. По словам Шаппса, ее представитель безответственно передал прессе информацию о недостатке водителей бензовозов.

Нехватка водителей грузовиков наблюдается в Великобритании уже несколько месяцев. По оценкам организации Freight UK, представляющей индустрию грузовых перевозок, основными причинами возникшей ситуации являются выход Британии из ЕС, изменения системы налогообложения заработков водителей, пандемия COVID-19 и несоответствие уровня зарплаты сложным рабочим условиям.-0-