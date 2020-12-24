В Великобритании магазины снова ограничивают продажу яиц и туалетной бумаги

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов Tesco вводит ограничение на продажу некоторых товаров, которые в весенний карантин панически скупали в магазинах, сообщает ВВС.

Речь идет о туалетной бумаге, яйцах, рисе и других нескоропортящихся продуктах. Их будут отпускать не более чем по три упаковки в одни руки. В Tesco говорят, что излюбленных паникующими покупателями товаров на складах пока достаточно и это лишь предупредительная мера.

После обнаружения в Великобритании нового штамма коронавируса правительство Франции ввело ограничения на перевозки между странами. 23 декабря Франция сняла ограничения, однако за время блокировки на границе скопились очереди из тысяч грузовиков. К тому же, согласно новым ограничениям, водители перед въездом во Францию обязаны сдавать экспресс-тест на коронавирус, что значительно замедляет трафик на границе. Ранее в торговой отрасли Великобритании предупредили, что задержки с перевозкой товаров могут привести к нехватке свежих продуктов, включая салат и цитрусовые, поступающих с континента.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса стал причиной вспышки заболевания, зафиксированного в последние дни на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса до 70% более заразная, нежели известный до этого штамм. В связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии 20 декабря был введен более жесткий локдаун. Ряд стран заявил о приостановке авиасообщения с Великобританией.

23 декабря стало известно еще об одном штамме коронавируса в Великобритании, завезенном из ЮАР. По словам британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, новый штамм быстрее передается и, вероятно, сильнее мутирует, чем ранее известные штаммы.-0-