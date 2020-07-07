В Великобритании мужчина ранил медиков

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В английском городе Вулверхэмптон полиция задержала 52-летнего мужчину, ранившего 6 июля ножом двух медицинских работников. Об этом полиция графства Уэст-Мидлендс сообщила в Twitter 6 июля.

"Полиция задержала человека после нападения с ножом на двух медработников в Вулверхэмптоне в здании на Стивенз-клоуз сегодня", – говорится в сообщении.

По информации телеканала Sky News, инцидент произошел, когда медики приехали на вызов. При задержании полиция применила электрошокер.

Пострадавшие медработники госпитализированы. Они получили серьезные ранения.-0-