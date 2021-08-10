В Великобритании наблюдается дефицит продовольствия из-за перебоев с поставками

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании из-за нехватки дальнобойщиков наблюдаются перебои с поставкой продовольствия в супермаркеты, сообщает издание Daily Mail.

На сегодняшний день в стране не хватает почти 100 тыс. водителей грузовиков. В связи с тем, что поставлять продукты в магазины некому, буквально за последние несколько недель полки британских супермаркетов опустели. Власти Великобритании намерены привлечь военных к доставке продуктов в магазины.

Сообщается, что примерно 2 тыс. водителей грузовых автомобилей из Королевского логистического корпуса был отдан приказ о пятидневной готовности для доставки воды, продуктов питания и других предметов первой необходимости в супермаркеты.

На сегодняшний день в Великобритании наблюдается острый дефицит рабочей силы, который связан с оттоком иностранных работников из Евросоюза, а также с пандемией коронавируса.-0-