В Великобритании несовершеннолетним запретят ставить лайки в соцсетях

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании дети и подростки до 18 лет будут лишены возможности ставить лайки в Facebook и Instagram в рамках готовящихся правил по защите детей в соцсетях, сообщает BBC .

В соответствии с новым кодексом правил для технологических компаний соцсети должны будут соблюдать 16 требований, среди которых запрет на поощрение детей тратить больше времени в интернете. Компании должны будут свети к минимуму сбор и хранение персональных данных детей, не будут иметь права делиться этими данными и использовать их в коммерческих целях, а также больше не смогут отслеживать перемещения юных пользователей.

Эти требования, как пишет британская газета The Times , означают, что у сайтов должны быть две версии: для взрослой и детской аудитории. Если технологические компании не смогут показать, что они умеют отличать взрослых и несовершеннолетних пользователей, то им придется всем пользователям дать ту же степень защищенности и приватности, что и детям.

Правила будут распространяться не только на британские компании, но и на иностранные, работающие в стране. Нарушителям грозят крупные штрафы - до 4% годового оборота компании.

Эксперты считают, что если правила в таком виде вступят в силу, то некоторые американские техногиганты не смогут или не сочтут выгодным продолжать работать на британском рынке и их сайты станут в стране недоступными.-0-