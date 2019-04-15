В Великобритании несовершеннолетним запретят ставить лайки в соцсетях

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании дети и подростки до 18 лет будут лишены возможности ставить лайки в Facebook и Instagram в рамках готовящихся правил по защите детей в соцсетях, сообщает
В соответствии с новым кодексом правил для технологических компаний соцсети должны будут соблюдать 16 требований, среди которых запрет на поощрение детей тратить больше времени в интернете. Компании должны будут свети к минимуму сбор и хранение персональных данных детей, не будут иметь права делиться этими данными и использовать их в коммерческих целях, а также больше не смогут отслеживать перемещения юных пользователей.
Эти требования, как пишет британская газета
Правила будут распространяться не только на британские компании, но и на иностранные, работающие в стране. Нарушителям грозят крупные штрафы - до 4% годового оборота компании.
Эксперты считают, что если правила в таком виде вступят в силу, то некоторые американские техногиганты не смогут или не сочтут выгодным продолжать работать на британском рынке и их сайты станут в стране недоступными.-0-
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