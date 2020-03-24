В Великобритании объявлен трехнедельный карантин

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком в 3 недели. О своем распоряжении он сообщил в прямом эфире вещательной корпорации BBC.

Борис Джонсон призвал людей оставаться дома. По его словам, такое простое решение способно остановить распространение болезни. В связи с этим в стране было решено ввести карантин, запрещающий гражданам покидать дома без особой необходимости. Выходить на улицу разрешается только в нескольких случаях: чтобы сходить в магазин, на работу или в медицинское учреждение. Один раз в день разрешается покинуть жилье, чтобы заняться спортом на свежем воздухе.

Людям запрещается собираться более чем по два человека. Если данные правила не будут соблюдаться, полиции будет предписано штрафовать нарушителей.

Также премьер-министр Великобритании распорядился закрыть большое число магазинов, кроме тех, которые продают товары первой необходимости.-0-