В Великобритании опасаются энергетического кризиса из-за роста цен на газ

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские энергетические компании попросили правительство о помощи ввиду роста цен на газ, предупредив, что в противном случае в стране может возникнуть кризис. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на топ-менеджеров отраслевых фирм, информирует ТАСС.

Отмечается, что руководители действующих в королевстве компаний EDF, Good Energy и Energy UK призвали правительство вмешаться, поскольку рост цен на газ поставил индустрию на грань катастрофы. Как добавило издание, отраслевые предприятия просят правительство поддержать бизнес, в частности снизить для них ставки НДС.

"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентных уровней за последние три недели. Никто в индустрии не может чувствовать себя застрахованным", - заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон. С его точкой зрения согласилась глава Energy UK Эмма Пинчбек, которая напомнила: энергетический сектор предупреждал последние недели о большой угрозе для британской экономики вследствие беспрецедентной и тревожной стоимости газа в Европе.

Управляющий директор по работе с клиентами EDF Филипп Коммаре указал, что нынешней зимой Великобритания столкнется с критической ситуацией. "К сожалению, это только начало. Все поставщики имеют обязательства по поддержке благосостояния клиентов, и EDF оказывает помощь, но масштаб проблемы, с которой имеют дело потребители, слишком велик. Энергетическим компаниям не справиться в одиночку", - подчеркнул он.

Всего с начала сентября более 20 энергетических компаний Великобритании, которые обслуживали несколько миллионов человек, объявили о банкротстве из-за рекордно высоких цен на газ, в том числе фирма Bulb, занимавшая седьмое место в стране по числу клиентов. Несмотря на то, что установленный Управлением рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был повышен с 1 октября, многие британские энергокомпании продолжают терпеть убытки.

Правительство последовательно заявляет, что пока не намерено оказывать им финансовую помощь.-0-