В Великобритании ослабляют коронавирусные ограничения

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12 апреля 2021, 07:55

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12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании сегодня начнется очередной этап снятия коронавирусных ограничений, который составлен правительством для постепенного выхода из национального карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

Так, рестораны и пабы получат возможность обслуживать клиентов за столиками на улице. По сведениям местных СМИ, во многих заведениях места уже зарезервированы на всю предстоящую неделю. Также смогут возобновить работу зоопарки, парки развлечений, автокинотеатры и библиотеки. С 12 апреля жителям будет позволено оставаться на ночь в гостях. При этом людям рекомендуют продолжать работать из дома и свести к минимуму поездки по стране.

Снятие ограничительных мер в Великобритании началось 8 марта с открытия школ. С 29 марта британцам разрешили встречаться на улице группами, возобновились групповые занятия спортом на улице, открылись теннисные корты, а также поля для гольфа, игры в футбол и крикет.

Следующий этап послаблений должен начаться 17 мая. Тогда планируется полностью возобновить работу пабов, ресторанов, кинотеатров, отелей, музеев. Болельщики смогут посещать спортивные мероприятия. Четвертая фаза начнется не ранее 21 июня. Она предусматривает снятие всех ограничений на контакты с другими людьми, а также проведение массовых мероприятий.-0-

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