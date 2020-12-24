В Великобритании открыли новый минерал

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские ученые открыли новый минерал керновит, сообщает BBC.

Он назван так в честь английского графства Корнуолл (на местном диалекте – Кернова), где его добыли около 220 лет назад. Изумрудно-зеленый керновит сначала приняли за разновидность редкого лироконита. Однако после длительного изучения специалисты пришли к выводу, что он действительно уникален.

Открытие получило одобрение Международной минералогической ассоциации.

Минерал добыли в шахте Уил-Горланд, которая работала с 1790 по 1909 годы. Сейчас исследовать местность невозможно, поскольку после закрытия рудника его застроили жилыми домами.-0