В Великобритании отменят автоматическое досрочное освобождение террористов

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двух недавних терактов в Лондоне, совершенных досрочно освобожденными из тюрьмы исламистами, правительство Великобритании решило отменить автоматическое освобождение осужденных за терроризм по отбытии половины срока. Об этом сообщает BBC.

"Принцип должен быть такой: осужденные за терроризм больше не будут освобождаться автоматически, и всякое досрочное освобождение будет зависеть от оценки риска комиссией по досрочному освобождению", - заявил министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд, выступая в парламенте. По его словам, согласно новым правилам, которые будут введены в самое ближайшее время, осужденные за терроризм теперь смогут выйти на свободу не раньше, чем отбыв две трети срока, и только в том случае, если комиссия по досрочному освобождению по итогам всесторонней проверки будет полностью уверена, что осужденный больше не опасен.

Министр особо подчеркнул, что эти новые меры будут касаться не только вновь осужденных, но и тех, кто уже отбывает срок.

Роберт Бакленд также сообщил, что не позже середины марта правительство внесет в парламент проект закона, который будет регулировать обращение с осужденными за терроризм. В частности, предполагается увеличить сроки для террористов, представляющих особую угрозу для общества, установив минимум в 14 лет заключения для самых опасных, увеличить сроки обязательного нахождения под надзором после досрочного освобождения, а также ввести проверку претендентов на досрочное освобождение на детекторе лжи.

По данным МВД Великобритании, по состоянию на сентябрь 2019 года в британских тюрьмах содержались 244 осужденных за преступления, связанные с терроризмом, в том числе 173 исламских экстремиста и 38 правых радикалов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее говорил, что сейчас в стране в статусе условно-досрочно освобожденных находятся 74 человека, осужденных за преступления террористической направленности.

Роберт Бакленд выступил с экстренным заявлением после того, как 2 февраля 20-летний Судеш Аман ранил ножом трех случайных прохожих в лондонском районе Стретэм. Судеш Аман за неделю до нападения вышел из тюрьмы, где сидел за распространение информационных материалов "Аль-Каиды". Он был приговорен к трем годам и четырем месяцам, но отбыл только половину срока. До этого, в ноябре 2019 года, теракт в Лондоне совершил досрочно освобожденный Усман Хан. Он был осужден за подготовку терактов и отсидел половину из назначенных ему восьми лет. Усман Хан напал с ножом на участников конференции по социальной адаптации заключенных, в которой участвовал и сам, причем считался успешным примером такой адаптации. Он убил двух человек, после чего, как и Судеш Аман, был застрелен полицией.-0-