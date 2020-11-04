В Великобритании парламент проголосовал за введение общенационального карантина

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Палаты общин британского парламента 4 ноября проголосовали за введение общенационального карантина с 5 ноября до 2 декабря, сообщает ТАСС.

Оппозиционная Лейбористская партия поддержала предложение консервативного правительства премьер-министра Бориса Джонсона. При этом лидер парламентской оппозиции Кир Стармер заявил, что принимаемые сейчас меры опоздали на несколько недель. Внутри правящей партии тори решение правительства, напротив, вызвало раскол, и часть депутатов-консерваторов нарушили партийную дисциплину, отказавшись поддерживать введение карантина. По их мнению, столь жесткие меры нанесут слишком сильный удар по экономике Соединенного Королевства.

Выступая перед парламентом в преддверии голосования, Джонсон повторил, что его кабинет не видит альтернативы принятому решению и подтвердил, что карантин будет снят 2 декабря, после чего правительство намерено вернуться к трехуровневой системе региональных ограничений. При этом у парламента будет возможность проголосовать по вопросу о том, какие меры будут необходимы в дальнейшем. Джонсон также пообещал резко нарастить число проводимых тестов на заражение новым коронавирусом.

Джонсон еще 31 октября объявил о готовящемся введении общенационального карантина, который будет действовать с 5 ноября по 2 декабря. Причиной стал рост числа инфицированных - уже больше двух недель в Соединенном Королевстве почти каждый день выявляется более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом.-0-