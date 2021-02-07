В Великобритании планируют в июне вакцинировать всех жителей

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все совершеннолетние жители Великобритании (около 54 млн человек) к концу июня смогут получить первую дозу вакцины от нового коронавируса. Об этом 6 февраля сообщила газета The Times.

Глава Минздрава Мэтт Хэнкок подтвердил, что к началу мая вакцину планируется предложить всем жителям страны старше 50 лет, медицинским и социальным работникам, людям более молодого возраста с ослабленным здоровьем. Именно на эти категории населения приходятся до 99% смертей от заражения коронавирусом.

К настоящему моменту первый из двух уколов вакцины сделан 11 млн британцев. Этот показатель был достигнут менее чем за два месяца осуществления государственной программы вакцинации.

Британские власти не сообщают о том, какое количество доз вакцин от коронавируса должно быть произведено в стране или поступить из-за рубежа в ближайшие месяцы. В общей сложности британские власти заказали свыше 450 млн доз вакцин восьми производителей.

С декабря 2020 года в Великобритании складывается крайне сложная эпидемическая обстановка, что связано с распространением мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на территории всей страны действует карантин.

За последние два месяца в королевстве умерли около 50 тыс. человек, заразившихся COVID-19, всего на территории страны было отмечено 111 тыс. летальных исходов, связанных с коронавирусом. Это наибольший показатель среди стран Европы.

Вакцинация населения была начата 8 декабря 2020 года. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также AstraZeneca и Оксфордского университета. Пока в Великобритании прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц с заболеваниями, которые могут осложнить течение COVID-19.-0-